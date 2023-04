Rio Negro receberá o espetáculo “Flamenco para todos” em maio

Serão duas apresentações gratuitas nos dias 04 e 05 de maio no Cineteatro Antonio Cândido do Amaral

O mês de maio iniciará com uma grande atração no município de Rio Negro: o espetáculo “Flamenco para todos”. A apresentação valoriza a arte flamenca em um diálogo das obras do poeta espanhol Federico Garcia Lorca com dança e melodias, numa homenagem ao autor que até hoje vibra com sua força pulsante na língua e na cultura espanhola.

Um ator, um violonista e duas bailaoras (como são chamadas as bailarinas de flamenco), intercalam cenas entre poemas, bailes e violão flamenco. Para não perder na sonoridade e métrica da poesia de Federico Garcia Lorca, o espetáculo é apresentado na língua espanhola original, com projeção de legendas em português. Haverá também a tradução em simultâneo para a língua Libras.

Em Rio Negro, as apresentações serão gratuitas e acontecerão nos dias 04 e 05 de maio, às 19h30 no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral. Os ingressos poderão ser retirados antecipadamente na Secretaria de Cultura de Rio Negro (no prédio do Seminário) ou no Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho (anexo à Biblioteca Municipal).

No dia 04 à tarde haverá também uma oportunidade dos interessados participarem de uma oficina gratuita com carga horária de 2h sobre a história e os conceitos por trás do Flamenco, como os elementos da música e baile através do toque do violão e explanações históricas.

O projeto é contemplado pelo Programa de Incentivo à Cultura (PROFICE) do Governo do Estado do Paraná e com o apoio da Companhia Paranaense de Energia COPEL. “Flamenco Para Todos” estará em doze cidades do Paraná. É um privilégio começar a turnê por Rio Negro e seguir por outras cidades, levando a milhares de espectadores esta arte universal.

Serviço:

Apresentação do espetáculo “Flamenco para Todos”

Dias: 04 e 05 de maio

Horário: 19h30

Duração: 60 minutos

Local: Cine Teatro Antonio Candido do Amaral – Seminário – Rio Negro

Oficina de Cultura Flamenca