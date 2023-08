Rio Negro receberá recursos do programa “Itaipu Mais que Energia”

Na última sexta-feira (18) foi lançado o programa “Itaipu Mais que Energia”, que vai beneficiar o Paraná e também o Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, anunciou um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão para municípios dos dois estados.

Esta será a maior iniciativa de apoio a projetos sociais, ambientais e de infraestrutura da história da empresa. Através do programa será repassado quase R$ 1 bilhão aos 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando 434 municípios e beneficiando 11 milhões de pessoas em 200 mil quilômetros quadrados.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, comentou sobre a importância desta grande iniciativa da Itaipu e enalteceu que o município foi um dos primeiros a obter o credenciamento no programa:

“É com muita satisfação que estou anunciando o cadastro do município de Rio Negro para indicações de recursos do importante programa do governo do Estado do Paraná, juntamente com o Governo Federal, do projeto Itaipu Mais que Energia, que irá gerar recursos para os municípios do Paraná. Rio Negro está devidamente cadastrado e apto a receber os recursos desse importante programa, sendo que foi um dos primeiros a se credenciar no estado. Agora estamos elaborando projetos indicativos na área de obras/pavimentação, energia fotovoltaica e também na área de sociabilização. Estou muito satisfeito com essa disponibilização. Isso modifica e transforma a realidade de uma cidade. Estamos dentro desse projeto com boas perspectivas afirmando que Rio Negro é uma cidade que está junto com a inovação, partícipe de transformar realidades e promover o bem-estar social”, afirmou o prefeito.

A cerimônia de lançamento reuniu mais de mil pessoas em Foz do Iguaçu-PR. Na ocasião estiveram representando o município de Rio Negro o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, o secretário municipal da fazenda, Thiago Worms, e o diretor do departamento de projetos da secretaria de obras, Emerson Raiman.

Durante o lançamento do programa o diretor-presidente brasileiro abordou uma questão comum entre os prefeitos: a origem dos recursos. “No último dia de fevereiro, a Itaipu quitou sua dívida. O dinheiro que era destinado ao pagamento da dívida agora pode ir para outros investimentos”, explicou.

O programa é considerado um marco para a atual gestão da Itaipu, envolvendo as seis diretorias da margem brasileira. A iniciativa consolida a ampliação da área de influência da usina, diretamente relacionada à vida útil do reservatório de Itaipu e, consequentemente, à produção de energia.

Após o pagamento total da dívida, em fevereiro de 2023, a atual gestão, reconhecendo a necessidade de uma abordagem mais holística e humanista de planejamento territorial, decidiu pela expansão da área de atuação, integrando ações de responsabilidade social e ambiental para todo o Estado do Paraná e também para as regiões noroeste e sudoeste do Mato Grosso do Sul.

O programa “Itaipu Mais que Energia” revê um repasse total de R$ 931,5 milhões aos municípios para projetos que devem fazer parte de pelo menos um dos quatro eixos de atuação: Manejo de Água e Solo; Saneamento Ambiental; Energia Renovável; e Obras Sociais, Comunitárias e de Infraestrutura.

Cada município poderá cadastrar até três propostas: até duas para ações de Saneamento, Manejo de Água e Solo e Energia Renovável, sem repetir a atividade em cada proposta; e uma para ação de Obras Sociais, Comunitárias e de Infraestrutura. O limite de recurso de Itaipu por formulário é de R$ 2 milhões, exceto para Obras Sociais.

No site do programa (www.itaipu.gov.br/itaipu-mais-que-energia) é possível conhecer todas as especificações técnicas para os projetos. A Caixa Econômica Federal será parceira do programa, por meio de um convênio que tornará mais simples e transparente o repasse dos investimentos para as prefeituras e instituições.

Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional