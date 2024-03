Rio Negro reforça as ações de limpeza e conscientização contra a Dengue

Embora o Estado do Paraná tenha decretado situação de emergência em saúde pública para a Dengue nesta sexta-feira, em Rio Negro não há casos positivos da doença atualmente graças ao empenho e a dedicação de todos que praticam as ações de combate e prevenção. Esses cuidados devem continuar ao longo de todo o ano.

Do dia 09 de março até às 12h desta sexta-feira havia seis casos suspeitos em Rio Negro, sendo que três já foram negativados e os demais estão em análise.

A Secretaria de Saúde de Rio Negro solicita que os cidadãos que eventualmente sejam positivados para a Dengue através de exames realizados na rede privada/particular, comuniquem o fato à Vigilância em Saúde de Rio Negro para que os dados possam ser computados nos índices que são importantes para a gestão da saúde pública.

Neste sábado haverá uma mobilização entre o Estado do Paraná e os municípios visando reforçar as ações de limpeza e conscientização contra a Dengue. A Vigilância em Saúde de Rio Negro estará em funcionamento das 9h às 12h para orientações e atendimento de casos suspeitos de Dengue. No local será realizada a prova do laço, que é um exame rápido que deve ser feito em todos os casos suspeitos, já que permite identificar a fragilidade dos vasos sanguíneos, comum da infecção pelo vírus da Dengue.

A Vigilância em Saúde fica localizada no Centro de Rio Negro, ao lado da antiga Prefeitura, em frente à Praça João Pessoa. Para mais informações ligue: (47) 3643-7763. No domingo as equipes de combate às endemias estarão na Feira de Páscoa de Rio Negro em frente ao Parque do Sesc para também orientar as pessoas.

O plano de ação estabelecido pelo município de Rio Negro visa promover um maior engajamento da população no combate ao Aedes aegypti. As ações são mantidas diariamente pelas equipes da saúde, meio ambiente, Defesa Civil e unidades escolares.

A ação por parte da população também é de extrema importância. É preciso que os cidadãos se mantenham em alerta e realizem todas as medidas de prevenção para evitar que a Dengue se propague em Rio Negro.

Prevenir é a melhor forma de evitar a Dengue, além da Zika e Chikungunya, que também são transmitidas pelo mesmo mosquito. A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, portanto abra a porta da sua casa para o cuidado e proteja a sua família. A Dengue não entra se o agente de endemias entrar.