Rio Negro se destaca no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades

O município de Rio Negro está entre as 20 cidades paranaenses com melhor resultado no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR). As cidades estão classificadas pela pontuação final.

Esta pontuação mede o progresso total das cidades para a realização de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Uma pontuação 100 indica a realização ótima. Nesta pontuação Rio Negro ocupa a 19º posição no Estado e a 130º no ranking nacional, com a média 61,16.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dentre os 17 ODS as maiores pontuações obtidas pelo município são no Consumo e produção responsáveis, Cidades e comunidades sustentáveis, Energia limpa e acessível, Erradicação da pobreza e Água limpa e saneamento.

A avaliação é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiamento do Projeto CITinova.

Fonte: https://idsc-br.sdgindex.org/rankings

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -