Rio Negro será representado na fase final do Campeonato Brasileiro de Karatê

Com o total apoio da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o município rio-negrense será representado no Campeonato Brasileiro de Karatê – Fase Final, competição esta que será realizada na cidade de São Bernardo do Campo-SP entre os dias 14 e 19 de novembro, reunindo os melhores karatecas do Brasil.

Este importante esporte é bastante valorizado em Rio Negro; a Secretaria Municipal de Educação oferece aulas de karatê em unidades escolares municipais. Trata-se de um projeto inovador que atende aproximadamente 700 alunos em toda rede.

A Associação Sol Nascente de Karatê estará representando o município de Rio Negro e o Estado do Paraná com os seguintes atletas:

EDUARDO HENRIQUE RIGOTI

Categoria sub-12

Finalista da modalidade Katá

ALANA VASCELIK DE LIMA

Categoria cadete

Finalista da modalidade Kumitê

PAOLA MICHELI RIBEIRO DA MAIA

Categoria sub-21

Finalista da modalidade Katá

Técnico: Drojildo Ferreira de Lima (faixa preta 3º Dan)

Técnico: Cheison de Lima (faixa preta 1º Dan)