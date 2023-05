Rio Negro tem 54 vagas para cursos de graduação no 2º Vestibular Unificado

A Universidade Estadual do Centro-Oeste e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio do 2º Vestibular Unificado EaD UVPR 2023, ofertam respectivamente 18 vagas para o curso de graduação Licenciatura em Letras Português e 36 vagas para o curso de Licenciatura em Geografia, na modalidade EaD, no polo UAB Rio Negro.

As inscrições se encerram em 15 de junho e podem ser feitas no site da UEPG, mediante pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50. O curso será ofertado via plataforma on-line e conta com algumas atividades presenciais no polo de matrícula.

A classificação dos candidatos se dará pelos critérios estabelecidos em edital, como pontuação obtida na prova objetiva e adição dos pontos obtidos na prova de redação.

Segundo o manual do candidato, as vagas serão distribuídas por cotas entre professores da educação básica (que não possuem formação na área em que atuam), pessoas com deficiência, candidatos negros de qualquer percurso, candidatos negros de escola publica, escola pública e cota universal.

As provas serão aplicadas em 15 cidades de diversas regiões do Paraná. Cada candidato poderá selecionar a cidade mais próxima na hora da inscrição conforme a lista disponível.

Outras informações podem ser encontradas no manual do candidato: https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/outros-concursos?id=266#manual-do-candidato

