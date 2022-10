Rio Negro tem cursos gratuitos de gastronomia; inscrições estão abertas

Compartilhar no Facebook

Os cursos gratuitos de gastronomia de curta duração promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro já estão gerando excelentes resultados. Eles proporcionam um ambiente agradável com muito aprendizado, contato com novas técnicas e conceitos na área da gastronomia, além da interação social.

A gastronomia é um segmento de suma importância para o desenvolvimento financeiro das pessoas e, consequentemente, para o progresso de uma localidade, pois gera emprego direto e indireto. Sendo assim, trabalhar com comida é uma das principais maneiras de gerar uma renda extra ou principal. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Programa Capacita Rio Negro, está ofertando à população diversos cursos profissionalizantes nesta área.

A qualificação profissional voltada ao empreendedorismo e a empregabilidade tem sido uma marca importante da atual gestão na área social, por entender que a oportunidade e acesso a cursos nas mais diferentes áreas de atuação (técnicos ou profissionalizantes) são condições que contribuem para a geração de emprego e renda e, por consequência, para a qualidade de vida das pessoas. Se aposta também no potencial dessas qualificações para a redução das desigualdades sociais.

A realização dos cursos ocorre em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas nos seguintes locais:

Secretaria de Assistência Social, situada no prédio do antigo Fórum, no Centro.

CRAS da Vila São Judas Tadeu.

Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto.

Cursos oferecidos:

PREPARO DE SOPAS – 15h

Período: De 25/10 a 31/10 (dias úteis)

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

CULINÁRIA TRIVIAL – 15h

Período: De 01/11 a 08/11 (dias úteis).

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

TÉCNICAS DE PREPARO DE SALGADOS DE FESTAS – 15h

Período: De 09/11 a 17/11 (dias úteis).

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

DOCES FINOS – 15h

Período: De 21/11 a 25/11.

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 5º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

HABURGUER GOURMET – 15h

Período: De 21/11 a 25/11.

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE PÃES – 15h

Período: De 28/11 a 02/12.

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

COMIDA DE BOTECO – 15h

Período: De 28/11 a 02/12 (dias úteis).

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO E DECORAÇÃO DE BOLOS – 15h

Período: De 05/12 a 09/12.

Horário: 09h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 5º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE BOLACHAS – 15h

Período: De 05/12 a 09/12.

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 5º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE SOBREMESAS – 15h

Período: De 12/12 a 16/12.

Horário: 09h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

