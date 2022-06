Rio Negro tem novo trator para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

O município de Rio Negro recebeu um trator agrícola, modelo A800r, que será utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ao todo, foram investidos R$ 249 mil na aquisição do veículo, sendo R$ 178.985,48 oriundos de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e R$ 70.014,52 de recursos da Prefeitura Municipal.

O trator agrícola 4×4 novo, com cabine fechada com ar condicionado, será utilizado para a manutenção de estradas rurais do município e programas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. O A800r é um trator que atende vários tipos de culturas. Versátil, eficiente, de fácil operação e ainda com economia de combustível. Sua capacidade de levante permite trabalhar com implementos maiores e mais pesados, aumentando a possibilidade de operações.