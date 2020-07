Rio Negro tem queda constante na participação da quarta parte do ICMS

A queda na arrecadação mostra que Rio Negro não vem crescendo, ficando com sua economia estagnada. Para este ano o índice deve fechar em -2,63%.

Nos últimos anos Rio Negro acumulou um saldo negativo no seu direito a quarta parte da sua participação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em 2012 o município ocupava a 57ª posição entre os 399 municípios paranaenses, em 2020 aparece em 77º e a projeção é de cair mais uma posição em 2021, 78º.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Nos dados divulgados pode se observar que o último ano em que Rio Negro fechou no positivo, ou seja, teve ganho na sua participação da quarta parte do ICMS foi em 2012. A partir de 2013 os números negativos foram constantes, com destaque para os anos de 2015 e 2019, quando o município atingiu sua maior queda na evolução, -7,13% e -6,21%, respectivamente.

A queda na arrecadação mostra que Rio Negro não vem crescendo, ficando com sua economia estagnada. Para este ano o índice deve fechar em -2,63%.

Para 2021 a projeção é mais otimista com o índice positivo em 5,50%.