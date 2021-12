Rio Negro tem saldo positivo na geração de emprego e renda

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Economia, em salto econômico no ano de 2021 Rio Negro totalizou 538 empresas abertas com 219 baixas computadas, tendo assim um saldo de 319 empresas em segmentos industriais e comerciais, 44 a mais que 2020.

A geração de empregos também apresentou-se otimista. Foram contabilizados no ano 3.860 trabalhadores inseridos no mercado, com saldo positivo (mais contratados do que despedidos) de 270 cidadãos com carteira assinada.

Abrir seu negócio também é rápido e descomplicado: Rio Negro atende empreendedores que podem abrir sua empresa no tempo recorde de apenas 23 horas. Menos burocratização, menos filas, mais empresas, maior retorno de impostos, e maior movimentação da economia e comércio local.

Inovação, trabalho e tecnologia unem-se para progressão e efetiva recuperação da economia local.