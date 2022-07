Rio Negro terá 144 casas populares através do Programa Casa Fácil

Nesta semana o Governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou a autorização para a construção de 144 casas no município de Rio Negro através do Programa Casa Fácil do Governo do Paraná. É o maior programa de construção de casas do Brasil.

O projeto de terraplanagem está em execução para as 44 casas iniciais no bairro Alto. Em Rio Negro a ação conta com o apoio do Deputado e Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

No total serão investidos aproximadamente 24 milhões em Rio Negro com parceria com a Prefeitura, Caixa Econômica Federal e o Governo Estadual. O programa visa atender famílias humildes com ajuda na entrada do imóvel. O programa banca até 15 mil de entrada e irá gerar emprego na construção, além de realizar o sonho de diversas famílias.

SAIBA MAIS SOBRE O CASA FÁCIL

Por meio do programa Casa Fácil Paraná, a Cohapar financia diretamente a construção de casas para famílias com renda de um a seis salários mínimos. As condições de pagamento facilitadas incluem a ausência de cobrança de valor de entrada e prestações mensais reduzidas de financiamento, que pode ser quitado em até 360 meses.

A execução das obras é realizada em áreas doadas pelos municípios ou de propriedade da Cohapar, por construtoras selecionadas via procedimento licitatório promovido. O valor de compra das unidades habitacionais varia de acordo com as características e os custos de produção de cada empreendimento.

Para adquirir uma moradia do programa Casa Fácil Paraná, é necessário fazer a inscrição no cadastro de pretendentes da Cohapar e participar de todas as etapas do processo seletivo.