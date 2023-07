Rio Negro terá a 1ª Caminhada do Meio-Dia contra o feminicídio neste sábado (22)

Rio Negro realizará no próximo sábado a 1ª Caminhada do Meio-Dia. O evento faz parte da campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. A iniciativa prevê a realização de caminhadas descentralizadas em vários municípios paranaenses ao meio-dia do dia 22 de julho.

Toda a sociedade está convidada a participar deste importante evento que será um momento de homenagem às vítimas de feminicídio, de solidariedade aos familiares e de conscientização pela paz, pela liberdade e pelos direitos das mulheres.

A concentração será a partir das 11h30 na Praça João Pessoa ao lado do antigo Paço Municipal. Trajeto da caminhada: Rua Sete de Setembro, Rua XV de Novembro, Rua Bom Jesus, Rua Dr. Getúlio Vargas, retornando para a Praça João Pessoa. Será uma caminhada curta pelas vias centrais, com duração aproximada de 15 minutos.

22 DE JULHO

O Paraná tem um Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, criado após uma lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O dia 22 de julho foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. A lei determina que é dever do Poder Público promover debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema.

A recomendação é que as pessoas que participem da Caminhada do Meio-Dia usem roupa branca em demonstração de paz e respeito à vida.