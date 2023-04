Rio Negro terá a Semana Municipal Contra o Feminicídio

O prefeito James Karson Valério assinou na tarde desta quinta-feira uma declaração da Prefeitura com a intenção de instituir em Rio Negro, através de Projeto de Lei, a Semana Municipal Contra o Feminicídio.

O objetivo é realizar na segunda semana do segundo semestre do ano letivo escolar ações de conscientização e combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, voltadas às crianças e adolescentes dos ensinos fundamental e médio.

Serão realizadas, por exemplo, campanhas, debates, seminários, palestras e outras atividades para conscientizar as crianças, jovens e a população em geral sobre a importância do combate ao feminicídio e demais formas de violência contra a mulher.

A assinatura ocorreu durante o encontro que reúne mulheres representantes de diversas entidades e instituições do município de Rio Negro. Durante a tarde de hoje serão definidas estratégias para esta ação inovadora no município.

Infelizmente a intensidade do fenômeno do feminicídio tem atingido proporções cada vez mais alarmantes no Brasil. Sem a mudança na educação da população em geral e o fim de uma cultura que trata a mulher como objeto de propriedade de seu marido ou companheiro, essa situação jamais será resolvida. Portanto, é de suma importância que haja uma semana dedicada especialmente à conscientização e ao combate ao feminicídio.

Rio Negro já criou recentemente a Ouvidoria da Mulher Servidora, que marca o comprometimento do município em defesa dos direitos das mulheres. O Decreto nº 26/2023 institui a ouvidoria como canal especial, vinculado à controladoria interna municipal, tendo por principal objetivo realizar a escuta, o acolhimento, a orientação e o encaminhamento das demandas relacionadas ao ato lesivo praticado contra agentes públicos do sexo feminino.

O município de Rio Negro também possui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que tem por finalidade possibilitar a participação popular, formular e propor diretrizes de ação governamental voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero.

As cidadãs rio-negrenses podem solicitar auxílio em diversas áreas, como saúde, educação e ações do SINE. O contato pode ser feito através da Assistência Social de Rio Negro, que fica localizada na Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro (no histórico do antigo Fórum de Justiça).

REDES SOCIAIS

A Prefeitura de Rio Negro criou um canal exclusivo para a divulgação das ações, programas e projetos direcionados ao bem-estar, proteção, desenvolvimento e garantia de direitos da mulher rio-negrense.

Os perfis www.facebook.com/rionegromulher e www.instagram.com/rionegromulher divulgam as informações de maneira centralizada, com o intuito de fazer com que todas as mulheres tenham conhecimento de seus direitos e de todas as ações que o poder público proporciona para assegurá-los.

As informações também ficarão disponíveis no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br