Rio Negro terá academia adaptada para cadeirantes

A inclusão social através do esporte já é realidade em Rio Negro e será ainda mais fortalecida com a construção de uma academia ao ar livre totalmente adaptada para cadeirantes, sendo algo inédito na região.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, já iniciou as obras desta academia que é uma inovação na área esportiva. Ela atenderá gratuitamente a população em geral e escolas.

A academia reforçará ainda mais a prática do esporte em Rio Negro oportunizando a todos uma melhoria na qualidade de vida. Os cadeirantes terão à disposição equipamentos desenvolvidos especialmente para que possam se exercitar com conforto e segurança. Profissionais que atuam na secretaria de esportes darão todo o suporte necessário aos usuários sempre que for necessário.

A academia será instalada no terreno onde fica o Ginásio de Esportes José Müller. Esta é uma das obras previstas para tornar a área em um grande complexo esportivo com toda a acessibilidade necessária. O ginásio já possui a acessibilidade dentro dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em 2022, por exemplo, pela primeira vez na história do município de Rio Negro ocorreu no ginásio uma partida de basquetebol em cadeira de rodas.

Além disso, o local já possui a Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta” que foi inaugurada em 2023 e atende aproximadamente 200 pessoas de forma gratuita com programas de musculação e ginástica. O projeto “Academia PCD” é aplicado no local e tem como objetivo atender os alunos PCD (Pessoa com Deficiência), que através do acompanhamento especializado, podem utilizar esse aporte na evolução para melhoria da saúde.