Rio Negro terá Atendimento Educacional Especializado na educação infantil

Rio Negro será o primeiro município da Área Metropolitana Sul a oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para a educação infantil em tempo integral. Ofertar este importante atendimento desde os primeiros anos de vida dos estudantes é uma grande conquista da atual gestão e mostra por que a educação de Rio Negro está entre as 25 melhores do Brasil.

O atendimento vem para promover e ampliar a participação dos estudantes público-alvo da educação especial matriculados na educação infantil em todos os espaços e atividades propostas no cotidiano escolar, de forma a complementar e/ou suplementar com vistas ao desenvolvimento da sua autonomia.

O AEE na educação infantil é ofertado para os estudantes matriculados em creches, de zero a três anos, e em pré-escola, com quatro a cinco anos de idade. O atendimento será realizado nas dependências do CMEI Agostinho Paizani Filho, no bairro Alto, atendendo alunos de todos os CMEIs do município.

O público-alvo deste atendimento são alunos com deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, deficiência auditiva, deficiência visual, surdocegueira, transtornos globais do desenvolvimento, deficiência múltipla, atraso global do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.

O evento de lançamento ocorreu na última sexta-feira (21) no CMEI Agostinho Paizani Filho. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou a importância deste novo atendimento oferecido pela rede municipal de ensino, evidenciando a inovação que a atual gestão mantém também na educação. “É muito gratificante apresentarmos esta ação inovadora. Hoje é um dia de comemorar e reconhecer que a nossa educação é uma das melhores do Paraná. Temos uma educação infantil preparada com pessoas especializadas para atender com mais eficiência e melhorar a vida dos alunos e seus familiares. Rio Negro terá cidadãos com maiores possibilidades para tornar o município maior, mais feliz e com mais oportunidades”, comentou.

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, também enalteceu a importância desta ação da educação municipal e parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Educação e todos os envolvidos: “A educação de Rio Negro mais uma vez sai na frente, sendo pioneira na região nesse atendimento tão importante. É um momento de muita alegria estar neste lugar que visivelmente atende muito bem os alunos, mas que traz uma nova ação, outra possibilidade para a população rio-negrense. Toda a equipe envolvida está de parabéns”.