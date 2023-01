Rio Negro terá Caminhada na Natureza de 14 km neste domingo

No próximo domingo, dia 29, será realizada em Rio Negro a Caminhada na Natureza do Lageado dos Vieiras. A concentração será no Rancho Richter a partir das 7h30 e a largada está prevista para as 8h.

O trajeto será de 14 km com trilhas e estradas. A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro está preparando o evento com o objetivo de divulgar as nossas belezas naturais e os atrativos turísticos do belo interior do município.

INSCRIÇÃO

A participação na caminhada é gratuita, mas é preciso realizar a inscrição através do site: http://rionegro.caminhadas.info/

ALIMENTAÇÃO

O público terá à disposição café e almoço pago. Informações:

Café da manhã: R$ 20,00 – Café, suco, pão com mistura e bolo doce.

R$ 40,00 – Arroz branco, farofa bacon, macarrão, maionese, cinco tipos de saladas e carne (churrasquinho de gado e porco).

Toda a alimentação está a cargo do Rancho Richter. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (47) 99248-5406.

Haverá também venda de produtos locais.

ORIENTAÇÕES

É importante levar a caderneta oficial do IVV (para os iniciantes será entregue no final do circuito), tênis e roupa confortável, repelente de insetos, protetor solar, chapéu ou boné e garrafa de água (haverá pontos de reabastecimento). Também haverá carro de apoio, banheiros químicos e ambulância. Os participantes podem levar cães e gatos. Mesmo com chuva forte o evento será realizado.

MAIS INFORMAÇÕES

E-mail: turismoemrionegro@gmail.com

WhatsApp: 47 3643-7664

CUIDADOS IMPORTANTES

Alonga-se. O alongamento é necessário antes da caminhada e também depois da caminhada, tanto os membros inferiores quanto os superiores. Isso pode evitar lesões.

Hidrate seu corpo. Beba bastante água para hidratar. pode beber antes, durante e depois da caminhada.

Não coma muito. Não coma muito antes de caminhar por que pode dar uma sensação de mal-estar e, até mesmo, prejudicar o exercício físico, trazendo outras complicações.

Mantenha a postura adequada. E importante permanecer ereto, olhando para frente e com o abdome contraído.

Use tênis e roupas adequadas.

LOCALIZAÇÃO

Confira a localização do Rancho Richter no mapa: https://www.google.com/maps/place/RANCHO+RICHTER/@-26.1527789,-49.5226789,17z/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x94ddcf745a0e7447:0x33b884cacc7da0d