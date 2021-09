Rio Negro terá castração gratuita de cães e gatos com o Castra Pet Paraná

Compartilhar no Facebook

Donos podem castrar seu animal de estimação gratuitamente

Uma parceria entre Governo do Paraná, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Vigilância Sanitária de Rio Negro vai possibilitar no próximo dia 24 de setembro (sexta-feira), a realização do Programa Castra Pet, que visa conceder 120 procedimentos de castração de cães e gatos machos e fêmeas de forma gratuita.

Os requisitos para o cadastro são:

O animal deverá ter entre 4 meses a 8 anos de idade;

Apenas um(1) animal de estimação por pessoa;

Os interessados devem procurar o agente de saúde de seu bairro para se informar e realizar o cadastro até o dia 22 de setembro.

O evento acontecerá no dia 24 no estacionamento da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Frei João Clímaco Steinhoff no bairro Bom Jesus.

