Rio Negro terá CEP por logradouro a partir da próxima segunda-feira (15)

A partir da próxima segunda-feira (15 de janeiro), as áreas urbanas do município paranaense de Rio Negro contarão com Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para seus logradouros. Isto é, cada avenida, praça, rua e travessa passa a ter um CEP individual. Os novos CEPs são codificados entre 83880-001 e 83889-999, substituindo o CEP geral 83880-000, que era utilizado para todos os logradouros.

A nova codificação irá facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O CEP é também usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente com os dados novos, por logradouro.

Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios (www.correios.com.br) e também na agência de Rio Negro. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores do município, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.