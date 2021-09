Rio Negro terá conferência para discutir políticas públicas para as mulheres

Compartilhar no Facebook

No próximo dia 23, quinta-feira, a Secretaria de Assistência Social promoverá a II Conferência de Políticas para Mulheres, que tem por objetivo promover a conscientização de direitos, deveres e maior interesse sobre as questões políticas em geral.

O evento será realizado na OAB Rio Negro – Rua Leonardo Arbigaus, 580, campo do Gado, e será aberto ao público contando com todas as medidas sanitárias contra a COVID-19.

Cronograma:

9h – Abertura Oficial da II Conferência

9h30 – Palestra Magna – “Garantias e avanços de Direitos das Mulheres: Democracia e Autonomia” Palestrante Mariza Schuster Bueno – Advogada; Professora Universitária; Governadora eleita da Soroptimista Internacional das Américas – Regiões Brasil

10h30 – Apresentação e votação das propostas deliberadas nas pré-conferências (já realizadas em dias anteriores)

11h15 – Eleição das Entidades que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no Triênio