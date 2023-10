Rio Negro terá importante palestra sobre autismo nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (04), será realizada em Rio Negro a importante palestra “Acordei mãe de uma criança autista, e agora?”. O evento é fundamental para quem tem ou conhece alguém que tenha uma criança autista na família, pois esta é a pergunta que muitos pais fazem.

A palestra será ministrada pela deputada estadual Flávia Francischini, que estará em Rio Negro não como parlamentar, mas como mãe de criança autista. Em um evento dinâmico a deputada passará ao publico a sua experiência no dia a dia com o autismo.

O tema é de grande relevância. A palestra oferecerá informações valiosas que podem contribuir significativamente para a conscientização e o entendimento do autismo em nossa sociedade.

O evento – com entrada gratuita – será realizado às 19h30 no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, localizado na Prefeitura Municipal. O Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Rio Negro está apoiando esta importante palestra.