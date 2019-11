Rio Negro terá Mostra Cultural neste sábado (30)

A dança é uma das manifestações culturais que tem grande força na cidade de Rio Negro. São diversos grupos que se preparam ao longo do ano e encantam o público com suas coreografias, tanto em estilos folclóricos como contemporâneos. Um exemplo disso são as mostras escolares que sempre tem grande adesão do público.

E agora será a vez do Sesc promover sua primeira Mostra Cultural. O evento será neste sábado, dia 30, a partir das 17h30. A entrada é gratuita, porém é sugerido que o público colabore com a doação de um brinquedo novo ou usado para a Campanha do Brinquedo Sesc 2019.

A intenção do Sesc Rio Negro é apresentar os resultados dos seus laboratórios culturais de Dança, desenvolvidos ao longo do ano com alunas das modalidades Balé Baby e Infantil, Jazz, Danças Urbanas e Dança Livre, além de apresentações dos projetos do contraturno escolar “Futuro Integral” e do “Trabalho Social com Idosos”, que apresentarão números musicais e de canto. “O objetivo deste evento é proporcionar aos participantes a vivência artística, a participação no processo criativo, o entendimento de um espetáculo e a experiência do palco”, comenta a coordenação do evento.

Esta Mostra não será competitiva e terá a participação e apoio da Escola Referência Mundo Mágico e Casa da Cultura Mafra, como convidados. Os coordenadores ainda salientam: “É uma importante parceria, abrindo espaço para que os alunos se apresentem em diferentes espaços de Riomafra. É uma oportunidade também para que os pais, familiares e a toda comunidade possam reconhecer, incentivar e valorizar a Cultura da nossa região”.

Serviço:

Mostra Cultural do Sesc Rio Negro e convidados (Escola Referência Mundo Mágico e Casa de Cultura de Mafra/SC)

Data : 30/11/19 (sábado)

: 30/11/19 (sábado) Horário : 17h30

: 17h30 Local : Sesc Rio Negro – Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro

: Sesc Rio Negro – Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro Informações : 3641-8550

: 3641-8550 Ingressos: Gratuito ou 1 brinquedo novo ou usado (em bom estado).