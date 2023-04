Rio Negro terá mutirão de exames de Ecocardiograma e de Doppler

Nos dias 10 e 18 de abril serão realizados em Rio Negro mutirões de exames para pacientes que já estão na fila de espera dos exames de Ecocardiograma e de Doppler.

A ação será no Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster e é resultante de uma parceria entre da Secretaria Municipal de Saúde e o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (COMESP).

Os pacientes estão sendo contatados e previamente agendados através do sistema do COMESP. No dia 10 serão realizados 50 exames de Doppler e 40 exames de Ecocardiograma. No dia 18 serão 60 exames de Doppler e 30 exames de Ecocardiograma.

O Consorcio Metropolitano de Saúde do Paraná foi criado em novembro de 2005 e é constituído sob a forma jurídica de direito privado, formado pelos 28 municípios da Região metropolitana de Curitiba e Guaratuba no litoral do Paraná. Tem como objetivo principal melhorar a qualidade da assistência da atenção especializada dos municípios consorciados.