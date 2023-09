Rio Negro terá o espetáculo de dança “Uma história… High School Musical”

Compartilhar no Facebook

O Rio Negro Cult – um mês inteiro dedicado à cultura no município traz uma programação diversificada com diversas experiências para a população.

Integrando esta ação, no próximo dia 22 de setembro, às 19h, o Núcleo Artístico Camila Fidelis apresenta o espetáculo “Uma história… High School Musical”, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Os ingressos estão sendo trocados por 1 kg de alimento não perecível, na Secretaria de Cultura e Turismo ou diretamente com o Núcleo Artístico Camila Fidelis, na Rua Bom Jesus, 123, Centro de Rio Negro.

O espetáculo “Uma história… High School Musical” é baseado na série e nos filmes musicais High School Musical. Ele conta a história de um grupo de adolescentes durante os três anos do ensino médio, na escola East High. Todos os alunos descobrem um grande talento para o teatro durante as aulas da Sra. Darbus e nesse período de colégio, eles criam junto com a professora vários espetáculos incríveis e marcantes.

Nessa releitura feita pela escola de Dança, Núcleo Artístico Camila Fidelis, os bailarinos irão apresentar os momentos mais marcantes desse lindo musical.

Com a direção das professoras Camila Fidelis e Caroline Bandeira, esse espetáculo trará ao público um momento de vivência muito valioso com a dança e toda a arte teatral.