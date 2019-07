Compartilhar no Facebook

Pode vir na “sofrência”, nos “modão”, no sertanejo raiz, universitário, ou ainda no bailão, o que importa é mostrar pra todo mundo a nossa música. Inscreva a sua banda, grupo, dupla, solo e participe do Festival de Música Regional “Arrasta” da cidade de Rio Negro. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. O regulamento está disponível em: https://bit.ly/2ITLOWZ