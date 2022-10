Rio Negro terá o IV Fórum Metropolitano de Turismo na próxima semana

O IV Fórum Metropolitano de Turismo será realizado em Rio Negro na próxima semana, no dia 27 de outubro (quinta-feira). Esta edição terá como tema: “O turismo como agente transformador econômico“.

O credenciamento será realizado às 8h. O fórum terá início às 09h e se estenderá até às 17h. As vagas são limitadas. Realize a sua inscrição através do link:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento é indicado para todos que atuam em atividades relacionadas ao turismo. A entrada será gratuita e terá a presença de diversos profissionais da área para a troca de experiências e aprendizado.

Realizado pela Agência Regional do Turismo (ADETUR), o evento será realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral e terá como convidados especiais: Juliane Ferreira Salvadori, secretária de turismo de Bonito-MS; José Fernandes Franco, da Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda de Socorro-SP; Adonai Arruda Junior, BWT Operadora de Turismo; Wilson Pinto, arquiteto e artista plástico; Carlos Eduardo Silveira, do Observatório do Turismo da UFPR; José Oliveira Justo, da Escola Básica de Hospitalidade; Luiz Gradiz, Gerente Executivo do SENAC Rio Negro e Jackson Zator, sócio proprietário da Vinícola Casa Zator.