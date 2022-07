Rio Negro terá programação de férias para as crianças; participação é gratuita

Compartilhar no Facebook

As férias escolares iniciam na próxima semana e, para aproveitar da melhor forma esse período, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou duas opções de atividades para as crianças: o projeto Férias no Parque e o projeto Férias na Biblioteca. Toda a programação é gratuita.

FÉRIAS NO PARQUE

Nos dias 12, 14, 18, 20 e 22 de julho o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa estará cheio de atividades para a criançada. Para estes dias estão programadas atividades de cinema, caça ao tesouro, brincadeiras no campo, passeios e oficinas. As ações acontecem das 14h às 16h.

FÉRIAS NA BIBLIOTECA

Nos dias 11, 13, 15, 19 e 21 de julho a Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz preparou diversas atividades para o público infantil. A programação acontece das 14h às 16h, com as seguintes atividades:

Dia 11 de julho – Contação de histórias;

Dia 13 de julho – Jogos Educativos;

Dia 15 de julho – Campeonato de xadrez;

Dia 19 de julho – Torta na cara;

E dia 21 de julho – encerramento com a Festa Julina e Show de Talentos.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 3645-1311.