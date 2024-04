Rio Negro terá quadras de Beach Tennis gratuitas para a população

Os investimentos no esporte são constantes em Rio Negro em prol da população. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, iniciará em breve uma nova obra para fortalecer a prática esportiva no município.

A atual quadra de areia que fica ao lado do Ginásio de Esportes José Müller será reestruturada para receber duas quadras de Beach Tennis. Esta modalidade esportiva está ganhando cada vez mais espaço em todo o Brasil. Em Rio Negro há muitos adeptos que poderão utilizar as quadras gratuitamente.

As quadras receberão o tipo de areia que é própria para a prática do esporte. Também estará à disposição do público o empréstimo de acessórios e raquetes.

As novas quadras poliesportivas de areia também serão adequadas para a prática de outras modalidades, como o Vôlei e Futevôlei. Além disso, as arquibancadas já instaladas no local favorecerão a realização de competições no local.

O Beach Tennis foi criado na Itália no final da década de 80. No Brasil o esporte chegou em 2008, sendo praticado inicialmente no Rio de Janeiro. Desde então está ganhando cada vez mais espaço em todo o país, pois se trata de um esporte inclusivo que pode ser praticado por qualquer pessoa.