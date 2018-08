Rio Negro terá Torneio de Futebol Feminino em setembro

Compartilhar no Facebook

Nos dias 15 e 16 de setembro será realizado em Rio Negro o Torneio de Futebol Feminino (suíço). O evento será realizado na Associação de Moradores e Amigos do Bairro Bom Jesus.

As inscrições podem ser feitas na associação ou pelos telefones: (47) 9 9123-0517 / 3643-6456 (com Alcides). O valor é R$ 80 por equipe. O congresso técnico será no dia 12 de setembro às 19h30.

PREMIAÇÃO:

1º Lugar: 10kg de costela + Troféu e medalhas

10kg de costela + Troféu e medalhas 2º Lugar: Medalhas

Medalhas 3º Lugar: Medalhas

Saiba mais através da página da associação no Facebook: www.facebook.com/associacaobairrobomjesus