Rio Negro teve importantes ações no Dia Mundial do Meio Ambiente

Compartilhar no Facebook

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Município de Rio Negro realizou na tarde desta segunda-feira uma importante ação nas margens do rio Passa Três, que é 100% rio-negrense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Voluntários realizaram a retirada de lixos e plantaram 170 mudas de árvores nativas para fortalecer a mata ciliar do rio Passa Três. Foram plantadas 70 mudas de Branquilho e 70 mudas de Aroeira-vermelha, que foram cultivadas no Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal).

Durante a ação, o prefeito James Karson Valério e o secretario de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, explanaram sobre as ações que a Prefeitura vem realizando em prol da preservação do meio ambiente, como a coleta seletiva, processo de compostagem, sequestro de carbono na agricultura, cujo benefício principal é a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outras ações que são realizadas através de importantes parcerias, relacionadas às práticas ambientais, sociais e de governança, mostrando que o município de Rio Negro mantém e fortalece cada vez mais a responsabilidade socioambiental.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o Sesc Rio Negro, Exército Brasileiro, Colégio Agrícola, empresas BAT e Klabin, além da ONG Voz do Rio, que desenvolve desde 2006 diversas ações em prol da preservação dos rios e da natureza em geral em nossa região, entre elas a SOS rio Negro, SOS rio da Lança e SOS rio Passa Três.

ÁRVORES COM “CERTIDÃO DE NASCIMENTO”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Caetano Munhoz da Rocha, através da disciplina de biologia, o professor Júlio César Costin, da ONG Voz do Rio, realizou um trabalho de conhecimento e conscientização para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Os alunos dos segundos anos apresentaram o roteiro “Nossas Árvores”. Alunos e funcionários receberam mudas frutíferas com um QR Code que representa a “Certidão de Nascimento da Árvore”, contendo informações sobre o plantio e rastreabilidade da árvore. Este projeto teve o apoio da Prefeitura de Rio Negro, que através do viveiro municipal disponibilizou as mudas de árvores nativas que foram plantadas pelos alunos.

Também nesta segunda-feira, na Escola Municipal Mathias Augusto Bohn, foi realizada uma palestra para 126 alunos. Claudemir de Almeida foi o palestrante, que explanou sobre importantes temas, como: preservar os rios e matas ciliares, reciclagem e projetos da Voz do Rio, como o SOS rio Negro e SOS rio Passa Três.