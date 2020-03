Rio Negro vai receber R$ 300 mil para construção de ponte na divisa com Mafra

Ponte fica no interior dos dois municípios, nas localidades de Lençol, em Rio Negro, e Rio Preto, em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na última semana após reunião com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, anunciou a construção de uma ponta na divisa de Rio Negro com Mafra, na localidade de Lençol.

O governo do Paraná garantiu R$ 300 mil para a compra de vigas e placas de concreto que serão utilizadas na construção da nova ponte. No total serão 36 vigas de 16 metros, 330m² de placas para a laje do tabuleiro e 120m² de guarda-rodas.

A mão de obra das cabeceiras e colunas centrais será custeada com recursos próprios do governo municipal e com verbas federais. A obra deve ser licitada nos próximos dias.