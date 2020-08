Riomafra e região com expectativa de neve a partir de amanhã

Os institutos de meteorologia MetSul e Climatempo emitiram um alerta de neve e chuva congelada na região sul do Brasil, prevista para o final da semana com a chegada de uma massa polar intensa. O alerta abrange o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a região chamada de planalto de Palmas, no Paraná. A previsão é que os fenômenos podem acontecer entre a quinta (20) e o sábado (22).

No dia 23 de julho de 2013 a neve chegou a Riomafra e região e proporcionou uma experiência inesquecível para todos.

A cor branca que cobria o chão, as casas e a vegetação foi motivo de alegria para a população que não conhecia este fenômeno.

Há 121 anos teria sido a última vez que registraram o fenômeno em Riomafra. A nevasca ocorreu no dia 19 de junho de 1892, os relatos da época, nevou durante o dia todo. Porém em 23 de julho de 2013, foram apenas algumas horas de neve, mas que impressionaram população.