Riomafra receberá no próximo sábado as ações do Celesc Voluntária

Haverá panfletagem e distribuição de lixocar com dicas de economia de energia e divulgação dos programas da Celesc no centro das duas cidades. Divulgar ações educativas e informar a população sobre o consumo consciente de energia estão entre os objetivos do programa, que acontece ao longo de todo o ano.

Limpeza de espaços urbanos, oferta de serviços de saúde, como aferição da pressão e do índice de massa corporal (IMC), dicas de segurança e economia de energia elétrica, além da distribuição de lixocar e de mudas de árvore são as atividades que serão desenvolvidas durante os dias de Celesc Voluntária, em agências regionais da Celesc e 45 municípios de Santa Catarina, entre fevereiro e março.

As agências de Videira e de Jaraguá do Sul deram início à ação deste ano e tiveram bons resultados. Apenas na Regional de Videira, que abrange as cidades de Videira, Caçador, Fraiburgo e Lebon Régis – Timbó Grande receberá a ação na quarta-feira (28) –, 750 kits com panfletos educativos e lixocar foram distribuídos. Segundo a coordenadora de responsabilidade socioambiental da agência, Djone Luize Turazzi, a reação do público foi a melhor possível. “As pessoas reconheceram a importância da divulgação de ações educativas, pois, muitas vezes, não sabem o que fazer para economizar energia elétrica”, explica.

De acordo com a assessora de responsabilidade social da Celesc, Regina Schlickmann, um dos objetivos do Programa Celesc Voluntária, que acontece durante todo o ano, é permitir que os empregados se juntem às comunidades para realizar um dia de trabalho diferente, informando, sensibilizando e conscientizando a população tendo em vista que são realizadas desde ações de divulgação de informações entre elas do consumo consciente, de programas da Celesc e de integridade, até a limpeza de praias, rios e a revitalização de praças, parques, creches, escolas e asilos.