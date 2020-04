Riomafra recebeu cerca de R$ 380 mil para o custeio do combate ao coronavírus

O valor recebido pelo município de Mafra R$ 332.266,01 é bem inferior ao que foi destinada para as cidades de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Canoinhas. Rio Negro também recebeu apenas R$ 50.224,00

Enquanto São Bento do Sul recebeu do governo federal R$ 1.152.970,02, Canoinhas R$ 823.292,90 e Rio Negrinho R$ 620.380,18 para ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus – Covid-19, Mafra ficou com apenas R$ 332.266,01.

Nossa redação não encontrou justificativas nos critérios usados pelo Ministério da Saúde que definem a distribuição da verba ser tão inferior aos municípios de vizinhos, principalmente menor como Rio Negrinho e de igual porte como o de Canoinnhas. A portaria 774/2020 feito pelo Ministério não traz os critérios apenas estabelece o recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde – Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos estados, Distrito Federal e municípios.

Determina ainda que o recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde de R$ 3.944.360.944,06 será disponibilizado em parcela única aos estados, Distrito Federal e municípios, da seguinte maneira:

– R$ 224.083.186,00 referente a competência financeira fevereiro de 2020 do Piso de Atenção Básica-PAB; e R$ 3.720.277.758,06 – referente a 1/12 (um doze avos) do limite financeiro anual do Grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar dos estados, Distrito Federal e municípios.

A portaria determina que os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência Ambulatorial e Hospitalar decorrente do coronavírus – COVID 19. E que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos Fundos Estaduais de Saúde, do Distrito Federal e municipais, em parcela única, mediante processo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Nossa reportagem entrou em contato com executivo mafrense para esclarecer o porque da discrepância dos valores comparados com Canoinhas e Rio Negrinho, por exemplo. Segundo justificativa da Secretaria de Saúde de Mafra, os demais municípios operam em gestão plena, com o custeio de serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, como internação hospitalar e grandes cirurgias. Nesse modelo, a Prefeitura, além de administrar todos os postos e unidades, também tem a gestão dos hospitais públicos e particulares vinculados ao SUS, sendo assim o repasse teria sido maior para estes municípios.

Assim como Mafra, o município de Rio Negro também recebeu o recurso – R$ 50.224,00, que também devem ser aplicados em ações de combate ao coronavírus.

REGIÃO DE MAFRA

Estado de SC – R$ 44.368.332,60

Mafra – R$ 332.266,01

Bela Vista do Toldo – R$ 17.845,08

Campo Alegre – R$ 10.637,38

Canoinhas – R$ 823.292,90

Irineópolis – R$ 45.775,38

Itaiópolis – R$ 100.352,95

Major Vieira – R$Â 53.882,16

Monte Castelo – R$Â 66.600,73

Papanduva – R$Â 65.719,47

Porto Unịo РR$ 125.524,62

Rio Negrinho – R$Â 620.380,18

Santa Cecília – R$ 65.265,00

Santa Terezinha – R$ 4.977,82

São Bento do Sul – R$ 1.152.970,02

Três Barras – R$ 392.741,18

REGIÃO DE RIO NEGRO

Estado do Paraná – R$ 87.411.640,58

Rio Negro – R$ 50.224,00

Agudos do Sul – R$ 21.919,00

Araucária – R$ 1.853.673,33

Contenda – R$ 28.305,00

Fazenda Rio Grande – R$ 355.005,25

Curitiba – R$ 57.952.972,43

Lapa – R$ 141.430,00

Mandirituba – R$ 50.224,00

Piên – R$ 56.115,99

Quitandinha – R$ 21.919,00

Ṣo Jos̩ dos Pinhais РR$ 3.121.634,05

Tijucas do Sul – R$Â 13.125,00