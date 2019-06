Riomafra revive o drama das enchentes

A √ļltima foi em junho de 2014, considerada a terceira pior de todos os tempos. V√°rias fam√≠lias j√° haviam sido retiradas de suas casas nas √°reas de risco e levadas para col√©gios de Riomafra. Volume do rio Negro subia r√°pido no final da tarde de ontem (31). √Äs 19h (hor√°rio do fechamento desta edi√ß√£o) seu n√≠vel marcava 7,08m, ultrapassando a barreira de alerta dos 7m.

As fortes chuvas que começaram na madrugada desta quinta-feira, dia 29, além de alagamentos em pontos da cidade, riscos de deslizamentos, trouxeram prejuízos e a iminência de uma nova enchente atingir as duas cidades.

Na quinta-feira o acumulado de chuvas foi acima de 100 mm, 80% da média para o mês de maio todo. Até o fechamento desta edição o acumulado de sexta-feira, às 16 horas, era de 47,2 mm e com o rio Negro 6,82 metros acima do nível normal.

A previs√£o do tempo para este s√°bado, segundo dados da Epagri/Ciram, √© de chuvas isoladas durante todo o dia e a noite. Mesma tend√™ncia para domingo. Na segunda-feira as condi√ß√Ķes s√£o de c√©u encoberto com nuvens e possibilidade de chuvas fracas em alguns momentos do dia. Sol somente na ter√ßa-feira.

ALERTA

Em Mafra as √°reas de risco de enchente s√£o as Vilas Solidariedade, Argentina, Ferrovi√°ria e Grossl, margem/terrenos/vias pr√≥ximos √†s rodovias BR 116 e 280. A Defesa Civil alertou para deslizamentos em √°reas √≠ngremes no centro da cidade. Vale destacar que quando o n√≠vel do rio Negro chega a 6 metros (leitura da √°gua ‚Äď monitoramento hidrol√≥gico consultado no site da Copel) entra-se em estado de alerta. Ap√≥s o n√≠vel atingir 7,08 metros j√° considerado enchente, o que ocorreu por volta das 19h de ontem.

Tamb√©m segundo informa√ß√Ķes da Defesa Civil, hoje est√£o previstas 60mm de chuvas, se esta informa√ß√£o se confirmar, o drama da enchente se agravar√° atingindo ainda mais bairros em Riomafra.

FAM√ćLIAS EM √ĀREA DE RISCO S√ÉO RETIRADAS

Com o rio Negro acima dos 6m e com a possibilidade de enchente as Defesas Civis de Mafra e Rio Negro começaram, durante o dia de ontem, a retirar as famílias que moram em área de risco. Em Mafra as famílias foram alojadas no Ginásio do Colégio CEMMA e em Rio Negro no ginásio de Esportes José Muller.

DEFESA CIVIL DE RIO NEGRO INTERDITA O COL√ČGIO CAETANO

No fim da tarde de quinta-feira a Defesa Civil de Rio Negro interditou o Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz Rocha, devido às chuvas terem comprometido a parte elétrica do prédio da escola. As aulas estão paralisadas por enquanto.

Segundo o representante da Defesa Civil o telhado da escola terá que ser consertado e o prédio passar por uma nova avaliação para liberação das aulas.

MAIS DE MIL UNIDADES FICARAM SEM LUZ EM MAFRA

Desde quinta-feira as equipes da Celesc trabalharam duro para manter o fornecimento de luz em Mafra, assim como na regi√£o. As condi√ß√Ķes meteorol√≥gicas adversas, com rajadas de vento que chegaram a 130 km/h, segundo a Defesa Civil, causaram in√ļmeras ocorr√™ncias no sistema el√©trico. Em alguns locais, foi registrado √°rvores e galhos sobre a rede e rompimento de condutores.

Na sexta-feira na região de Mafra, 1.300 Unidade Consumidoras ainda estavam sem energia e equipes trabalhavam em campo na substituição de cinco postes quebrados ou caídos em Rio Negro no Paraná, Itaiópolis, Papanduva, Irineópolis e Canoinhas, em Santa Catarina.

V√ĀRIAS FAM√ćLIAS EST√ÉO ALOJADAS NO CEMMA

Em Mafra as áreas de risco de enchente são as Vilas Argentina, Ferroviária e Grossl, margem/terrenos/vias próximos às rodovias BR 116 e 280. A Defesa Civil alertou para deslizamentos em áreas íngremes no centro da cidade.

Até às 19 horas de ontem 19 famílias Р36 adultos e 11 crianças Рestavam alojadas no Ginásio do CEMMA. 12 famílias foram acolhidas nas casas de parentes e amigos.

A Defesa Civil relata que algumas famílias da Vila Solidariedade estavam reticentes em deixar suas casas, o que poderá se agravar caso necessite suas retiradas durante a noite ou madrugada.

RIO NEGRO

Segundo informa√ß√Ķes da Defesa Civil de Rio Negro, at√© √†s 19h de ontem, 5 fam√≠lias totalizando16 pessoas da regi√£o Vila Paran√° foram abrigadas no Gin√°sio XV de Novembro, e 1 fam√≠lia da Vila Paraiso foram acolhidos na da de parentes em Mafra.

Já os moradores da av. Rio de Janeiro, deixaram por conta própria suas casas no final da tarde de ontem 31, pois estatisticamente após os 7 metros o rio Negro sai do leito e começa invadir as residências naquela avenida.

Tamb√©m segundo a Defesa Civil de Rio Negro h√° proje√ß√Ķes de resid√™ncias atingidas conforme o n√≠vel do rio Negro vai subindo, Com 7 metros ele sai do leito, com 7,5 m atinge seis resid√™ncias da Vila Paran√°, com 8m atinge sete resid√™ncias da Vila Paran√° e cinco da Vila Paraiso.

ASSIM COMO MAFRA, RIO NEGRO SUSPENDE AS AULAS NO INTERIOR DO MUNIC√ćPIO

A rede municipal de ensino de Rio Negro tamb√©m suspendeu as aulas das escolas do interior. A Secretaria de Educa√ß√£o, emitiu comunicado, esclarecendo que devido √†s fortes chuvas e alagamentos nas estradas rurais, ficam suspensas as aulas das unidades municipais rurais do munic√≠pio nos seguintes estabelecimentos de ensino: Escola Jo√£o Braz de Oliveira (Fazendinha); Escola Eraldo Germano Plautz (Cunhup√£), Escola Paulino Val√©rio (Len√ßol), Escola Duque de Caxias e CMEI Pref. Alceu Ant√īnio Swarowski (Lageado), at√© segunda ordem. Os alunos n√£o ser√£o prejudicados na sua vida escolar.

COL√ČGIO CAETANO INTERDITADO

Na tarde da √ļltima quinta-feira 30, a Defesa Civil de Rio Negro, interditou o Col√©gio Estadual Presidente Caetano Munhoz Rocha.

Segundo informa√ß√Ķes o col√©gio ter√° que concertar o telhado e na sequ√™ncia passar por nova avalia√ß√£o, visto que telhado j√° apresentava s√©rios problemas, o que s√≥ se agravou com as fortes chuvas.

As aulas estão temporariamente interrompidas pelo grave comprometimento da parte elétrica do prédio devido às chuvas.

UNC TAMB√ČM CANCELA AS AULAS

Na tarde de ontem a Universidade do Contestado tamb√©m emitiu nota √† imprensa, comunicando a suspens√£o das aulas: Veja a nota: ‚ÄúEm fun√ß√£o do alerta de enchente emitido pela Defesa de Civil de Mafra, e pela previs√£o de continuidade das chuvas para as pr√≥ximas horas, visando zelar pela seguran√ßa de alunos e professores, comunicamos a suspens√£o das aulas para hoje 31/05/2019 no per√≠odo noturno, e s√°bado 01/06/2019, nos per√≠odos matutino e vespertino. Estas aulas ser√£o recuperadas em datas futuras a serem informadas‚ÄĚ.

Grupos de proteção fazem apelo para que animais não sejam abandonados no período de chuva

Grupos de prote√ß√£o a animais de Rio Negro e Mafra est√£o divulgando textos nas redes sociais para conscientizar a popula√ß√£o para que os c√£es e demais animais tamb√©m recebam o devido cuidado nesse momento dif√≠cil. Infelizmente √© bastante comum animais serem abandonados durante o per√≠odo de alagamentos e enchentes. Cachorros, por exemplo, morreram afogados na √ļltima enchente em Riomafra, pois ficaram presos na corrente sem a possibilidade de escapar. Por isso, √© importante ressaltar: n√£o deixem os c√£es acorrentados, pois em uma poss√≠vel enchente eles n√£o conseguir√£o sobreviver, bem como qualquer outro animal que possa estar preso em um terreno.

Os grupos tamb√©m pedem que os lojistas colaborem neste per√≠odo de chuva e frio, possibilitando que os c√£es fiquem nas marquises das lojas para se protegerem. “Em todo canto, a chuva est√° castigando todo tipo de gente e de bicho. Se para n√≥s que podemos falar e pedir ajuda j√° est√° dif√≠cil, imagine para os pobres animaizinhos que n√£o tem como pedir socorro‚ÄĚ, cita uma das mensagens.

SEJA SOLID√ĀRIO

Ao ver um animal na rua passando frio e fome, n√£o feche os olhos para a realidade. Acolha o animalzinho at√© achar um lar definitivo para ele. D√™ alimento e prote√ß√£o. Depois que o per√≠odo de chuva passar, √© poss√≠vel divulgar nas redes sociais a foto e informa√ß√Ķes do animal para que o dono ou um interessado em adot√°-lo surja e assim o c√£o tenha um final feliz.

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE

A Defesa Civil est√° √† disposi√ß√£o da popula√ß√£o e o contato pode ser feito via telefone: 3643-7742. As informa√ß√Ķes atualizadas podem ser encontradas nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Mafra: Facebook (Prefeitura Mafra), Twitter (@PrefeituraMfa), Instagram (Prefeitura.Mafra) e site (www.mafra.sc.gov.br). Quem quiser pode acompanhar o monitoramento hidrol√≥gico do rio Igua√ßu pelo site da Copel: https://www.copel.com/mhbweb/paginas/bacia-iguacu.jsf

SERVIÇO

A Defesa Civil de Mafra fica na rua Dr. José Boiteux com Independência. Telefone: (47) 3643-7742. Ouvidoria Municipal: (47) 3641-4043 Рouvidoria@mafra.sc.gov.br

A Prefeitura de Mafra fica na Av. Prefeito Frederico Heyse, n¬ļ 1386, Alto de Mafra. Telefone: (47) 3641-4000.

O vídeo feito pelo jornalista Robson Komochena na manhã deste sábado mostra a situação no Rio da Lança, na região da Praça Ferroviário Miguel Bielecki (Peri), em Mafra: