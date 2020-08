Riomafra supera os 450 casos de Covid-19

Nos últimos dias, Riomafra teve mais de 30 casos de covid-19. Até a tarde de ontem, Rio Negro registrou mais novos 5 casos, todos femininos com idades de 21, 22, 42, 47 e 84 anos, residentes 2 no Campo do Gado, 1 na Estação Nova, São Judas e Volta Grande, chegando assim a marca de 193 infectados pelo novo coronavírus.

Mafra, teve o seu segundo óbito registrado na última quarta-feira 05. A Secretaria de Saúde informou que se trata de uma retificação, pois a paciente de 71, já havia falecido na semana retrasada 17/07 em Curitiba, devido o endereço apresentando pela paciente. Porém a idosa residia em Mafra e o atestado de óbito teve que ser alterada o colocado na conta de Mafra.

Até o final da tarde de ontem, a assessoria de imprensa informou que haviam 258 casos confirmados, 185 recuperados, 71 pacientes em tratamento domiciliar, 2 óbitos, 56 casos suspeitos, 127 em monitoramento, sendo realizado 3073 testes até o momento.

Acesso ao “Seminário” terá que ter temperatura monitorada

Quem quiser entrar na Prefeitura ou no Seminário, terá que medir sua temperatura.  Dois aparelhos foram adquiridos e estão à disposição do departamento de Segurança do Trabalho, que está coordenando toda a operação.

A medida visa auxiliar na prevenção da disseminação do COVID-19 nas dependências do Seminário, que por decreto orientado pela Saúde do município está com o Parque fechado desde 18 de março.

O uso de álcool em gel e máscaras de proteção continua sendo obrigatório em todo a Prefeitura e no parque.