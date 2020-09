Riomafra terá nova onda de calor no fim de setembro e início de outubro

Uma boa notícia para quem gosta de dias quentes: no período entre 27/9/2020 e 7/10/2020 o Brasil vai enfrentar uma intensa onda de calor. Temperaturas entre 37°C e 43°C devem ser observadas em uma ampla área do país abrangendo estados de todas as regiões. No entanto, a tão necessária chuva não deverá cair em Rio Negro e Mafra nos próximos dias.

Esta onda de calor será sentida nos seguintes estados, com diferentes graus de severidade:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia.

O calor muito acima do normal e por vários dias consecutivos é um risco para a saúde. Atenção especial com idosos e crianças. Fique atento e consulte um médico em caso de sintomas adversos.

Alguns animais de estimação merecem atenção durante os dias quentes e secos neste período do ano. Dicas simples como ter o acesso fácil para água e evitar a caminhada em horários com o sol muito forte podem ajudar em manter o animal hidratado e saudável. Essas são algumas orientações que a Polícia Militar Ambiental passa à população para proteger os animais.

A primeira situação que os donos devem notar é o comportamento. “Se o animal apresentar alguma diferença no dia a dia, como com uma respiração muito ofegante, pode ser em razão do calor”, explica o major Marledo, da Polícia Militar Ambiental. Dependendo da pelagem, essa situação pode ser mais intensa. “É sempre bom verificar se as características da pelagem e do animal para analisar uma possível tosa no período mais quente”, disse.

A hidratação dos animais é fator importante também. É recomendada a troca de duas a três vezes por dia da água. Além da hidratação, alguns animais como os cachorros necessitam da água para resfriar o seu corpo. “Os cachorros transpiram pela boca, por isso sempre estão com a língua para fora, essa é a condição do resfriamento dele”, explica. Outra orientação é deixar o líquido sempre disponível e em local acessível para hidratação adequada.

De acordo com o major, alguns animais como os gatos adotam o processo de banho naturalmente. Para os cachorros, é importante diferenciar o banho de limpeza do banho para dias quentes. “Em dias muito quentes, o ideal é lavar o animal sem produtos, apenas para ele se refrescar. Nesses casos, não é recomendado o uso de sabão ou espuma. Esse tipo de produto tira as proteções do pelo”. Ele também sugere ainda que o banho seja dado com água mais gelada.

Ao sair para caminhar ou levar o animal para passear é importante observar o horário em que será feito. Evitar os períodos em que o sol esteja muito forte e sair de preferência pela manhã ou à noite. Além da proteção da pele, é preciso prestar atenção nas patas. “As patas em si já têm uma proteção natural, mas o ideal é evitar pisos quentes que retenham calor, como asfalto e cimento. Se for possível, levar os animais em locais com grama ou areia clara que não prejudiquem as patas”, complementa o major Marledo.

Dicas para dias quentes com animais de estimação:

– trocar a água duas ou três vezes por dia

– tosar o pelo, quando possível

– ao passear, levar uma garrafa de água para hidratar o animal

– realizar banhos sem produtos químicos

– evitar pisos quentes como asfalto e cimento

– faça passeios no início da manhã, final da tarde ou de noite