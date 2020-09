Riomafrense precisa de ajuda para conseguir realizar uma cirurgia urgente

A riomafrense Hallida Souza precisa de ajuda para conseguir realizar uma cirurgia urgente. Colabore com qualquer valor através da vakinha online: http://vaka.me/1410449

Basicamente o objetivo desta vakinha é em relação a uma cirurgia que preciso fazer no meu joelho. Sou atleta amadora comecei com corridas de ruas final de 2018 sentia dores no joelho há algum tempo mas nunca fui ao médico bem em 2019 aumentei a distância das corridas e foi tranquilo, no início deste ano em um jogo de fut meu joelho não aguentou e rompeu o ligamento lateral logo fiquei 3 meses sem atividade física após isso fiz a ressonância onde apresentou mais 3 lesões, onde preciso operar os meniscos para retornar as atividades, bem com esse momento de pandemia a cirurgia pelo sus pode levar até 3 anos pra ser feita e para fazer particular está em 10mil…

Sempre estou ajudando mas desta vez eu quem preciso… a quem puder no mínimo compartilhar já fico agradecida, toda ajuda é bem vinda 🙏🏻 A intenção é conseguir pelo menos uma parte do valor e assim fazer o quanto antes a cirurgia…

Se alguém tiver alguma dúvida entra em contato 47996065307 também consigo passar outro link para doações de menores valores