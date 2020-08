Riomafrenses têm expectativa de neve; veja como foi em 2013

Os institutos de meteorologia MetSul e Climatempo emitiram um alerta de neve e chuva congelada na regiĆ£o sul do Brasil, prevista para o final da semana com a chegada de uma massa polar intensa. O alerta abrange o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a regiĆ£o chamada de Planalto de Palmas, no ParanĆ”. A previsĆ£o Ć© que os fenĆ“menos podem acontecer entre a quinta (20) e o sĆ”bado (22).

No dia 23 de julho de 2013 a neve chegou a Riomafra e regiĆ£o e proporcionou uma experiĆŖncia inesquecĆ­vel para todos.

A cor branca que cobria o chĆ£o, as casas e a vegetaĆ§Ć£o foi motivo de alegria para a populaĆ§Ć£o que nĆ£o conhecia este fenĆ“meno.

Relembre este dia histĆ³rico vendo diversas fotos enviadas pelos internautas ao Click Riomafra (clique para ampliar):