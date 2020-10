Rionegrense cria projeto inovador e ganha “moção de aplausos”

Os vereadores de Rio Negro aprovaram na última semana um Moção e Aplausos para o rionegrense Paulo Renato Kaiss Filho.

Renato é o responsável pela construção da cobertura retrátil no Espaço Paiol.

Como justificativa para a Moção da Aplausos o vereadores dizem que o objetivo da Moção “é uma forma de estimular que novos talentos possam aplicar em nossa cidade seus conhecimentos e técnicas”.

Ainda na justificativa os vereadores apontam que Paulo Renato Kaiss Filho desenvolveu uma cobertura retrátil que permite que sejam exercidas atividades ao ar livre e com a possibilidade de proteção do sol, chuva e neblina à noite. “Todo o projeto foi trabalhado com os proprietários do local da Família Kunze e que permitirá uma área para shows e eventos diferenciada do que existe na região. Toda a engenharia e mecanismos que acabaram sendo criados saíram da engenhosidade de Paulo demonstrando que temos em nossa cidade muitos profissionais de altíssimo nível”, consta na justificativa.

