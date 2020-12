Rionegrenses querem casa de apoio na RMC e atendimento oncológico no município

Compartilhar no Facebook

Dois requerimentos voltados a saúde foram aprovados na Câmara de Rio Negro. Em um deles os vereadores pedem que seja realizado estudos para a implementação de atendimento aos usuários que necessitem de quimioterapia, radioterapia e espirometria, diretamente aqui no município de Rio Negro. No outro é solicitado que seja realizado um convênio com alguma “Casa de Apoio” ou “Abrigos Comunitários” para pacientes e familiares que necessitem permanecer em hospitais de Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

Na justificativa para o atendimento no município dos pacientes oncológicos que necessitam de quimioterapia, radioterapia e espirometria os vereadores apontam a necessidade deles terem que se deslocar regularmente para Curitiba e RMC para fazer os procedimentos. “Estamos solicitando estudos para esse atendimento acontecer aqui em nossa cidade. Talvez com a intervenção do deputado federal Luciano Ducci que também é médico. O único propósito é o de melhor atender os moradores que necessitam desse tipo de procedimento e têm que se deslocar, muitas vezes diariamente a capital.”, descreveram na justificativa os pedidos dos pacientes rionegrenses.

Sobre um possível convênio com alguma “Casa de Apoio” ou “Abrigos Comunitários” para pacientes e familiares que necessitem permanecer em hospitais de Curitiba e Região Metropolitana os vereadores apontaram: “O atendimento que o município oferece hoje através de hospitais conveniados é sempre alvo de elogios. Mas quando se trata de internamentos em UTI, procedimentos como quimioterapia e radioterapia, as dificuldades para familiares que precisam acompanhar o paciente, principalmente das famílias mais carentes, são grandes. Isso porque nem sempre conseguem estadia e a maioria não possui familiares que residam naquelas cidades. Assim, seria preciso um convênio com casas de apoio ou abrigos comunitários para atender esses casos quando houver esse tipo de internamento que possa abrigar esse paciente e seu familiar.”