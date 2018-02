Roseira terá sessão itinerante da Câmara de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No próximo dia 02 de março, sexta-feira, às 18h, a localidade da Roseira terá a primeira sessão itinerante do ano e da atual legislatura. O local será no Centro Comunitário.

Será uma grande oportunidade da população das localidades da Roseira, Vila Rural e Tijuco Preto, se manifestarem e reivindicar melhorias para os vereadores e para o prefeito, já que estas localidades estão há muitos anos carentes e pouco assistidas pelo poder público municipal.

Em agosto do ano passado a Gazeta publicou matéria, onde moradores da localidade da Roseira se mostravam indignados com abandono da localidade, alegando que “estavam esquecidos” pela atual administração e que não tinham sequer respostas dos pleitos cobrados junto ao governo municipal.

Uma das reclamações davam conta de que as ruas não eram identificadas desde que a localidade deixou de ser rural para se tornar urbana, nenhuma foi nominada o que traz diversos transtornos aos moradores que pagam IPTU mais até aquela data não recebiam a devida atenção do poder público.

Reclamaram da péssima condição da rua principal do acesso ao bairro e do pedágio que é cobrado pela Autopista de todos os moradores daquela localidade.

Cobram que muitas residências nem rede de energia elétrica possuem, e muito menos saneamento básico onde moradores despejam o esgoto na própria via.

Essas e outros pleitos deverão ser cobrados do prefeito e vereadores nesta oportunidade.

Outras sessões itinerantes poderão ser feitas em outros bairros e localidade do interior rionengrense neste ano.