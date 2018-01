Rotary Club de Rio Negro entrega 13 casas para famílias carentes

A ação foi realizada em parceria com a Fundação Albertis do Grupo Arteris

No mês de dezembro o Rotary Club de Rio Negro realizou a solenidade no salão da Igreja da Vila São Judas Tadeu de entrega de 13 casas do Conjunto Habitacional Novo Lar para famílias carentes que perderam suas residências na enchente de 2014.

A ação foi realizada em parceria com a Fundação Albertis do Grupo Arteris que doou um valor ao clube de serviço para ser aplicado no projeto social em favor aos desabrigados da enchente e contou com soma de esforços e parcerias das empresas Auto Pista Planalto Sul, Klabin, Hotéis Bourbon e JP Construções que viabilizaram o pagamento da mão de obra. E do apoio do município de Rio Negro e do governo do Paraná que disponibilizaram o terreno e o material para construção das casas.

O evento foi marcado por muita emoção e agradecimento por parte das famílias beneficiadas e contou com a presença de muitos moradores da região, além de autoridades do executivo municipal, vereadores, empresas e dos membros do Rotary Club de Rio Negro.