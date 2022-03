Ruas de Rio Negro receberão pavimentação asfáltica; saiba quais são

Ruas localizadas nos bairros Passa Três e Estação Nova serão contempladas

O Município de Rio Negro emitiu a Ordem de Serviço para execução de pavimentação asfáltica em duas ruas da cidade. A ação marca o início do cronograma de pavimentação para o ano de 2022. As ruas em questão são a Rua Expedicionário Roberto Schelbauer, no bairro Passa Três e a Rua Vereador Paulo Nehls, no bairro Estação Nova. A previsão é de que as obras sejam concluídas em quatro meses.

As obras têm extensões de 36,46 metros e área de 324,14 m² na Rua Expedicionário Roberto Schelbauer e 158,38 metros e área de 1.425,42 m² na Rua Vereador Paulo Nehls. Ao todo serão investidos R$ 299.227,08 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos). Desse recurso, R$ 287.306,00 são repasses da União, através do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 11.971,08 são contrapartida da Prefeitura Municipal.

A pavimentação asfáltica das ruas citadas irá beneficiar aproximadamente 200 famílias, direta e indiretamente. A execução do projeto visa criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança ao pedestre.

