Sábado será congelante na região

A forte massa de ar frio polar que se espalha sobre o Brasil provoca frio intenso na Região Sul, como já era esperado. Por volta das 5 horas da madrugada desta sexta-feira, 21 de agosto, o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia – registrava temperaturas negativas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e temperatura já em 0°C no sul do Paraná.

Mas a tendência é que a temperatura baixe um pouco mais e valores negativos também poderão ocorrer no Paraná.

A imagem captada pelo satélite GOES 16 mostra um panorama da nebulosidade sobre o Sul do Brasil: grande quantidade de nuvens e condições para chuva no centro-norte e leste do Paraná e no nordeste e leste de Santa Catarina.

Ainda há nebulosidade na serra e planaltos de Santa Catarina e há possibilidade de nevar pela manhã, mas a nebulosidade deve diminuir à tarde, o que vai reduzir também a chance de nevar.

A geada se forma de maneira ampla e até com forte intensidade no Rio Grande do Sul por causa das temperaturas muito baixas.

SÁBADO CONGELANTE

O ar frio polar ainda estará forte sobre o Sul do Brasil na madrugada deste sábado, 22. O dia amanhece congelante literalmente, com formação de geada e gelo amplo e com forte intensidade. É possível que haja congelamento da água em canos e que se forme lâminas de gelo sobre poças d´água.

A geada ocorre em quase todo o Sul do país neste sábado.