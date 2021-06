Sábado terá Blitz do Bem do Sesc Rio Negro para arrecadação de alimentos

Acontecerá neste sábado (03) mais uma grande ação de solidariedade para arrecadação de alimentos, promovida pelo Sesc Paraná por meio da Unidade de Rio Negro. É uma oportunidade para praticar a solidariedade e ajudar as famílias mais necessitadas do município.

Poderão ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene e materiais de limpeza. As doações poderão ser entregue durante todo sábado nos postos de arrecadação conforme programação abaixo.

Além do comércio local, a ação conta com parceria da Secretaria de Assistência Social de Rio Negro. As doações serão destinadas às famílias atendidas pelas entidades cadastradas no Programa Mesa Brasil por meio da Unidade Sesc Rio Negro.

Saiba mais:

A Campanha de Arrecadação Mesa Brasil foi criada em 2020 para amenizar o impacto da pandemia na vida das famílias em vulnerabilidade social. Em 2021, esta mobilização ganhou nova roupagem, pois além das doações que podem ser feitas nas Unidades, foram incorporadas a s Blitz solidárias.

Na última edição da Blitz, realizada em maio em Rio Negro, foram arrecadados aproximadamente 500 quilos eu foram distribuídos às famílias cadastradas nos programas de Assistência Social.

Acesse o site https://www.sescpr.com.br/doe-mesa-brasil/#sobre e descubra mais sobre o programa Mesa Brasil Sesc.

Serviço : SESC Rio Negro promove BLITZ DO BEM – CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS MESA BRASIL

Data: 03.07 (Sábado)

Horários:

Das 8:30 às 11:30 – Mercado Seidel (Rua Miguel Pecharski, 345 – Rio Negro)

Das 09:00 às 19:30 – Supermercado Belém (Rua Felipe Schmidt, 1301 – Mafra)

Das 15:00 às 17:00 – Mercado Francys (Rua Frei Eraldo Maria,1445 – Rio Negro)

Das 15:00 às 19:30 – Supermercado (R. Pereira Oliveira, 720 – Mafra)

Informações: 47 3641-8550 ou 9 9152-0859 (whatsapp)