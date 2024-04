Saiba como colaborar com o Corpo de Bombeiros de Rio Negro através do FUNREBOM

Compartilhar no Facebook

Em Rio Negro os cidadãos podem colaborar com Corpo de Bombeiros através do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM).

O FUNREBOM tem a finalidade de fornecer recursos para aplicação em despesas correntes e de capital nas ações de bombeiros destinados à manutenção da unidade operacional do Corpo de Bombeiros no município.

A contribuição voluntária possui o valor anual mínimo de R$ 15,00, mas é possível contribuir com um valor maior. O munícipe pode colaborar através de um depósito bancário direto na conta vinculada ao FUNREBOM:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2543-7

C/C: 28778-4

CNPJ: 15.291.277/0001-98

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM

Também é possível contribuir através do PIX:

Chave CNPJ: 15291277000198

Através do carnê o IPTU deste ano o munícipe também terá informações sobre a contribuição voluntária.

Acesse e saiba mais sobre o FUNREBOM: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/funrebom/