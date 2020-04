Saiba como estão os serviços do Detran durante o enfrentamento à pandemia

PR

Devido a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), por meio do Decreto 4230/2020 do Governo do Paraná, interrompeu o atendimento presencial em todas as unidades para preservar a segurança e saúde dos cidadãos paranaenses.

Para que nenhum cidadão seja prejudicado, o Detran-PR, por meio da Portaria 019/2020, com base na Deliberação 185/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), tomou algumas medidas relacionadas a dilatação de prazos referentes a veículos, habilitação e infrações. São eles:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 19/02/2020, fica com prazo indeterminado para renovação;

Processos de primeira habilitação terão prazos estendidos para conclusão de 12 meses para 18 meses;

Prazos para transferência de propriedade de veículos estão suspensos;

Prazos para apresentar defesa, indicação de condutor e recurso de multa, suspensão e cassação de CNH ficam interrompidos por tempo indeterminado.

O cidadão pode contar com a maioria dos serviços disponível nas plataformas online, no site, pelo aplicativo Detran InteliGente, ou também pelo telefone 0800 643 7373.

Adiado prazo para licenciamento de veículos

Os prazos para registro e licenciamento de veículos novos, inclusive os destinados ao transporte coletivo de passageiros e de cargas, foram cancelados por tempo indeterminado.

A decisão, tomada pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR) e a Polícia Militar do Paraná, atende ao Decreto 4230/2020 do Governo do Estado para enfrentamento da pandemia do coronavírus.

O condutor que estiver portando a nota fiscal de compra e venda do veículo não será impedido de utilizar os veículos de transporte de carga de qualquer espécie, além dos coletivos.

O objetivo neste momento de crise é que todos os esforços do Detran-PR, DER-PR, PMPR e PRF facilitem e viabilizem o transporte terrestre em todo o Paraná.

SC

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Santa Catarina está com os atendimentos presenciais suspensos desde o dia 18 de março, mas não há motivo para se preocupar: todos os prazos de serviços como a transferência de veículos e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão prorrogados, e alguns suspensos, até o retorno das atividades presenciais do órgão. O cidadão catarinense também pode acessar a maior parte dos serviços pelo Detran Digital, sem precisar sair de casa.

De acordo com a diretora do Detran, Sandra Mara Pereira, as medidas têm por objetivo evitar o contágio pelo novo coronavírus nos locais de atendimento do órgão estadual de trânsito. “Todos os prazos que venceram no período do fechamento do órgão até a reabertura tiveram os prazos prorrogados e alguns até suspensos. Quando o atendimento presencial retornar, o Detran passará a atender de acordo com as normas editadas pela SES e está sendo desenvolvido o serviço de agendamento para evitar aglomerações. Este sistema está sendo desenvolvido pelo Ciasc e ficará pronto até o dia 2 de maio”, informa Sandra Mara.

O atendimento no Detran está limitado aos serviços internos e remotos que não demandem atendimento presencial. Desde o início das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 também não é mais necessário portar o documento físico do veículo, o CRLV (licenciamento). Os condutores podem ter em mãos apenas a versão digital em seu aplicativo ou uma impressão comum, se desejar a versão física.

Confira quais prazos estão suspensos:

Renovação de CNH. Se o seu documento venceu do dia 19 de fevereiro de 2020 em diante, ele poderá ser renovado depois da retomada dos atendimentos presenciais. Até lá, a CNH não será considerada vencida.

O prazo para tirar a primeira habilitação, que era de 12 meses, agora passa a ser de 18 meses.

O processo de transferência de veículo também teve os prazos suspensos, com a ampliação das validades da vistoria e do Certificado de Registro de Veículo.

A interposição das indicações de condutores, defesas de autuação, recursos inerentes às infrações de trânsito e todos os processos administrativos estão suspensos.

Procurações, reconhecimento de firma, laudos de vistoria, inspeção veicular, entre outros, que tinham o vencimento durante os períodos de suspensão e interrupção de atendimento, continuarão com validade reconhecida.

Confira os serviços que podem ser realizados pela internet:

CNH : CNH definitiva, renovação, segunda via, solicitação de Permissão Internacional para Dirigir (PID), emissão de segunda via de taxa, acompanhamento de processos, certidão de registro de CNH, consulta de pontuação e de CNH suspensa, cassada ou cancelada.

Infrações: consulta de multa e emissão de boletos de multas.

consulta de multa e emissão de boletos de multas. Veículos: CRLV eletrônico (pode ser impresso em qualquer impressora), certidões para seguro, de baixa e de propriedade, emissão de boletos (multa, IPVA, DPVAT e licenciamento), calendário de pagamento e consulta de dossiê de veículo.