Saneamento básico recebe investimentos da Sanepar em Rio Negro

Ao todo, o investimento chega a R$ 77 milhões para novas obras e melhorias em Rio Negro

Investindo em Rio Negro, a Sanepar está ampliando a rede de esgoto no município, fruto do contrato de prestação de serviços públicos de saneamento básico que está em vigência, com vencimento previsto para o ano de 2047.

O contrato tem metas previstas de proporcionar a 99% da população urbana água potável, além de também ampliar para 90% da população coleta e tratamento de esgoto, tudo isso com prazo máximo de até 31 de dezembro de 2033.

No município, todo o investimento previsto chega a 77 milhões para novas obras, melhorias e para atendimento do maior número de munícipes. Atualmente os bairros Bom Jesus, Tijuco Preto e região do Kartódromo de Rio Negro estão sendo contemplados pelas melhorias, que posteriormente irão se estender aos demais locais necessários.

