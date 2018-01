Sanepar amplia rede para pagamento de contas em atraso

Com a mudança, ficou mais fácil pagar contas com mais de 25 dias de atraso

Uma revisão de contrato entre bancos e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está facilitando a vida de clientes que não pagaram a conta de água na data do vencimento. A mudança amplia a rede de agentes que podem receber contas com mais de 25 dias de atraso. A partir de janeiro, mais de 3.500 postos em todo o Estado passam a receber essas contas.

Diversas instituições estão credenciadas para fazer o recebimento como farmácias, supermercados, ou os bancos Credicoamo e Sicredi. A Caixa Econômica, além do Internet Banking e caixas eletrônicos, recebe as contas da Sanepar com atraso superior a 25 dias também pela Rede Lotérica. O Banco do Brasil recebe pelo Internet Banking, caixas eletrônicos e Bancos Postais. Já o Santander somente pela internet, caixas eletrônicos ou correspondentes bancários.

“O aditivo de contrato da Sanepar com as instituições financeiras facilita para o cliente encontrar onde fazer o pagamento de seus débitos, seja qual for o período de atraso”, diz o diretor comercial da Sanepar, Antonio Carlos Belinati. Ele explica que a mudança também agiliza o recebimento, pela Sanepar, de informações sobre as contas pagas, evitando o corte da ligação de água. “Temos contratos em que o envio desse tipo de dado ocorre a cada 15 minutos. Essa agilidade faz com que se evitem transtornos como o corte”, esclarece.

Para obter informações sobre as instituições autorizadas, os limites de valores, prazos e modalidades para pagamento (boca de caixa, caixas eletrônicos, Internet Banking e débito automático), entre no site da Sanepar, www.sanepar.com.br, e escolha a opção “Onde Pagar”, nos menus “Clientes” ou “Acesso Rápido”.

DÉBITO AUTOMÁTICO – Para autorizar o débito automático, basta que o interessado entre em contato com o banco onde possui conta. Para mais informações sobre débito automático, o cliente pode acessar nosso site, abrir a aba Clientes/Onde Pagar e clicar no banner “Débito Automático”. Deixar a conta em débito automático é simples e evita transtornos.

SANEPAR NO CELULAR – Sem precisar se deslocar a uma central de atendimento, o cliente da Sanepar também pode conferir os locais de pagamentos e a situação de seus débitos pelo aplicativo Sanepar Mobile. Compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, o Sanepar Mobile pode ser baixado nas lojas Google Play Store e App Store.

Pelo aplicativo, o cliente poderá atualizar seu cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta. Poderá também obter código para pagamento, consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo e ainda verificar falta d’água, solicitar serviços de conserto de cavalete e de verificação da qualidade da água. Esses serviços também podem ser feitos pelo site: www.sanepar.com.br