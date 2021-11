Compartilhar no Facebook

A empresa Sanepar comunica que devido a um serviço de inspeção no reservatório de água interromperá temporariamente o abastecimento de água no Bairro Alto e Sítio dos Rauen.

O serviço será feito das 9h ao meio-dia, e a normalização do abastecimento está prevista para as 17h do mesmo dia.

